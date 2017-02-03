Beyaz Saray: İsrail, Filistin'de barışa yardımcı olmuyor
Beyaz Saray sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, 'İsrail'in Filistin topraklarında yasadışı yerleşim yerleri oluşturması barışa hizmet etmiyor' ifadelerine yer verdi.
Sputnik haber ajansına göre Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer yaptığı açıklamada, ABD'nin, İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanması yönündeki umudunun 50 senedir değişmediğini belirterek, "Varolan yerleşimlerin barışa mani olmadığını düşünmekle birlikte yeni yerleşim alanlarının açılmasının veya yerleşim yerlerinin sınırlarının genişletilmesinin barış hedefine ulaşmamız adına yardımcı olmadığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
Spicer, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bu ay içerisinde yapacağı Washington ziyaretinde konunun gündeme geleceğini belirtti.
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