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Beyaz Saray önünde "seyahat yasağı" protestosu

Başkent Washington'da Amerikan İslam İlişkileri Konseyi tarafından düzenlenen seyahat yasağı protestosuna yüzlerce kişi katıldı.

  • AA
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ABD'nin önde gelen Müslüman hakları savunucusu sivil toplum örgütü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Beyaz Saray önünde ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağı uygulamasını protesto etti.

CAIR'in organize ettiği protestoya birçok eyaletten gelen yüzlerce kişi katıldı.

Farklı milletlere mensup ABD vatandaşı göstericiler, ellerindeki pankartlarla Trump'ı hedef alarak söz konusu yasakların Müslümanlara yönelik olduğunu savundu.

Trump'ın göreve geldiği günden itibaren farklı zamanlarda gündeme getirdiği seyahat yasaklarına karşı sloganlar atan kalabalık, "Müslüman yasağı olmasın" ve "Müslümanlara etiket takmaktan vazgeçin" yazılı dövizler taşıdı.

Beyaz Saray önünden Trump'a ait Trump International Hotel'e kadar yürüyüş yapan göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

ABD yönetiminin 24 Eylül'de aldığı ve 8 ülke vatandaşlarını etkileyecek "seyahat kısıtlaması" kararıyla ilgili önce Hawaii Federal Yargıcı Derrick Watson, ardından da Maryland Federal Yargıcı Theodore Chuang yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Trump yönetimi ise söz konusu kararı temyiz mahkemesine ve gerekirse Yüksek Mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

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