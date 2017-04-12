Beyaz Saray Sözcüsü: Rusya tecrit edilebilir
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye’yle ilgili iyi bir anlaşmanın sağlanmaması durumunda Rusya’nın tecrit edilebileceğini söyledi.
Spicer, bugünkü basın toplantısında, “Eğer ulusal çıkarlarımıza uygun bir anlaşma sağlayamazsak, Rusya kesinlikle izole edilir” dedi.
Gazetecilerin, Suriye’deki olaylar bağlamında Rusya’ya yaptırım kararın alınması olasılığıyla ilgili sorusunu da değerlendiren Beyaz Saray sözcüsü, “Bildiğiniz gibi, somut adımlar hazır olmadığı sürece biz bunları konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı
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