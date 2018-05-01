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Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programını sürdürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, 'İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programını sürdürüyor. Bunu dünyadan ve kendi halkından saklamaya çalıştı ancak başaramadı.' dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'ın nükleer programıyla ilgili İsrail'in yaptığı açıklamaların farkında olduklarını belirterek, "İran nükleer silahlara hiçbir zaman sahip olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili sürecin farkında olduklarını, İsrail'in ortaya koyduğu bilgi ve belgeler ışığında konuyu yakinen takip ettiklerini aktaran Sanders, "Bu durum, ABD'nin uzun zamandır bildiği bir gerçeği ortaya koyuyor: İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programını sürdürüyor. Bunu dünyadan ve kendi halkından saklamaya çalıştı ancak başaramadı." ifadelerini kullandı.

 

"İran nükleer silaha sahip olmamalı"

Sanders, "İran rejimi kendi komşularına ve diğer ülkelere karşı yıkıcı silahları kullanacağını göstermiştir. Bu yüzden İran nükleer silahlara hiçbir zaman sahip olmamalı." yorumunu yaptı.

 

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