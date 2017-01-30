Beyaz Saray Sözcüsü Spicer: Trump Rus yaptırımlarına ilişkin henüz karar almadı

Spicer, konunun Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in telefon konuşmasında görüşülmediğini belirtti.

Aynı zamanda Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Suriye'de terörle ortak mücadele konusunda ilgili olduğunu ve bu işbirliğinin sonunda Trump'ın yaptırımları kaldırabileceğini belirtti.

Spicer şu şekilde devam etti: "Trump, Rusya ve diğer tüm ülkelerle çalışacak. Bu ortak çıkarımız. DEAŞ ile mücadelede bir plan oluşturabilir veya işbirliği yapabilirsek, bunu yapmak istiyoruz."