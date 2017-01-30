Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer: Trump Rus yaptırımlarına ilişkin henüz karar almadı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda henüz kesin karar almadığını bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spicer, konunun Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in telefon konuşmasında görüşülmediğini belirtti.
 
Aynı zamanda Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Suriye'de terörle ortak mücadele konusunda ilgili olduğunu ve bu işbirliğinin sonunda Trump'ın yaptırımları kaldırabileceğini belirtti.
 
Spicer şu şekilde devam etti: "Trump, Rusya ve diğer tüm ülkelerle çalışacak. Bu ortak çıkarımız. DEAŞ ile mücadelede bir plan oluşturabilir veya işbirliği yapabilirsek, bunu yapmak istiyoruz."
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanada'da camiye silahlı saldırı

Kanada'da camiye silahlı saldırı

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Tank'ın sahibi 25 bin TL'yi reddetti

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Hem antibiyotik hem zayıflatıyor

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA