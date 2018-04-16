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Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'ABD Başkanı Donald Trump'ı, Suriye'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik' sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Suriye'den çekilmekte kararlıyız.' ifadesi kullanıldı.

  • DHA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu." dedi.

Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de bulunmamızın nedeni DEAŞ ile mücadeledir. DEAŞ'ı tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz." dedi.

 

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