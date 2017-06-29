Beyaz Saray Trump'ın Putin ile görüşeceğini açıkladı
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20 Zirvesi'nde görüşecek.
Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Herbert McMaster, "G20 Zirvesi sırasında Trump, aralarında Rusya Devlet Başkanı Putin da dahil birçok dünya lideriyle görüşme gerçekleştirecek" diye açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Trump ile Putin'in Hamburg'da görüşmesini beklediklerini açıklamıştı.
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