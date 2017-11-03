Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster: Yakında Kuzey Kore'yle ilgili açıklama yapılacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Donald Trump yönetiminin, Kuzey Kore'yi yeniden "Teröre destek veren ülkeler" listesine ekleyebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk Asya turuna ilişkin Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan McMaster, Kuzey Kore ile ilgili açıklamalar yaptı.

Kuzey Kore'nin "Teröre destek veren ülkeler" listesine eklenip eklenmeyeceğiyle ilgili soru üzerine McMaster, Trump'ın, Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip olmasını engelleme stratejisinin bir parçası olarak bu ülkenin yeniden "Teröre destek veren ülkeler" listesine eklenebileceğini belirtti.

McMaster, soruyu "Bu, şu anda üzerinde düşünülen bir seçenek. Başkan'ın kabinesi bunu, toplamdaki Kuzey Kore stratejisinin bir parçası olarak görüyor. Yakında bu konuyla ilgili açıklama yapılacaktır." şeklinde cevapladı.

"KUZEY KORE'Yİ ENGELLEME DİPLOMASİSİ"

"Kamuya açık bir havalimanında sinir gazı kullanarak birini öldüren bir rejim, kardeşini bu şekilde öldürten despotik bir lider; diğer eylemleriyle birlikte düşünüldüğünde bu açık bir terör eylemidir." ifadesini kullanan McMaster, Trump'ın 12 günlük ilk Asya turundaki ana amaçlarından birinin "Kuzey Kore'yi engelleme diplomasisi" olacağını vurguladı.

McMaster, "Başkan'ın ziyaretinin üç amacı olacak; Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasını engelleme kapsamındaki uluslararası çabaları güçlendirmek, açık ve serbest bir İndo-Pasifik bölgesini desteklemek ve karşılıklı ticari ve ekonomik işlemlerde Amerikan refahını artırmak." değerlendirmesini yaptı.

"PUTİN İLE GÖRÜŞME BELLİ DEĞİL"

McMaster, Trump'ın Asya turunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Şu anda tayin edilmiş bir görüşme yok. Eğer olursa bunu açıklarız." yanıtını verdi.

Beyaz Saray tarafından, Trump'ın Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'i kapsayacak 12 günlük ziyaretinin cuma günü başlayacağı açıklanmıştı.

Kuzey Kore, dönemin ABD yönetimi tarafından 2008 yılında "Teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılmıştı.