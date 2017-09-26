Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi yakalandı
Beyaz Saray yakınlarında bıçaklı ve silahlı bir kişi gözaltına alındı.
- İHA
ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında bir kişinin arabasında dokuz silah, üç bıçak, susturucu ve mühimmat bulduklarını açıkladı. Gizli Servis Merkezinden yapılan açıklamaya göre şüphelinin Savunma Sekreteri James Mattis ve Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Mike Rogers ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a gideceğini söylemesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
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