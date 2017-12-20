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Beyaz Saray yetkilisi Anton: Trump ulusal güvenlik stratejisinin tamamını okumamış olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında açıkladığı 55 sayfalık Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin tamamını okumamış olabileceği bildirildi.

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Stratejinin pazartesi günü açıklanmasının ardından CNN kanalına değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Michael Anton, Trump'ın "belgenin tamamını okuyup okumadığı" sorusunu yanıtladı.

Anton, "Başkan'ın belgenin her kelimesini ve her satırını okuduğunu söyleyemem ama belge ondaydı." dedi.

Trump'ın 55 sayfalık stratejinin oluşturulmasıyla bizzat ilgilendiğini ve nihai taslak üzerinde bilgilendirildiğini ifade eden Anton, belgenin Trump'ın konuşmaları üzerine dayandığını kaydetti.

Donald Trump'ın ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisini paylaştığı belgelerde, Rusya ve Çin'in stratejilerinin ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiğine dikkat çekilmişti. Belgelerde "Rusya gibi aktörler, demokrasilerin meşruluğunu baltalamak amacıyla bilgi araçlarını kullanıyor.", "Rusya, tüm dünyada kamuoyunu etkilemek için saldırgan siber çabalarının bir parçası olarak bilgi operasyonlarını kullanıyor." gibi ifadeler yer almış ancak Trump, stratejiyi açıkladığı konuşmasında benzer cümlelere yer vermemişti.

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