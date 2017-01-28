Beyaz saray’da ‘aşk’ başkadır
İngiltere Başbakanı Theresa May ile ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası verdikleri el ele pozlar İngiliz medyasının ilk ilgi odağı oldu: İngiliz Daily Mail gazetesi ‘Beyaz Saray’da aşk’ manşetinin atarken, Daily Mirror gazetesi Beatles’ın bir şarkısına gönderme yaparak ‘Elini tutmak istiyorum’ başlığı attı.
Financial Times ve Daily Express de benzer manşetlerle okurunun karşısına çıkarak, Brexit sonrası İngiltere ile Trump ABD’sinin yeni bir ilişki geliştireceğinin sinyallerini verdiğini belirtti.
YENİÇAĞ VURGUSU
Önceki gün Beyaz Saray’da bir saat süren görüşme sonrasında iki lider de ülkeleri arasındaki özel ilişkiyi geliştirmek istediklerini ve önlerinde bunun için parlak bir dönem olduğunu vurgulamıştı. May, Trump’ın NATO’nun arkasında olduğunu belirtmiş, Trump ise İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının iki ülke arasındaki ticareti geliştireceğini belirtmişti. Bu toplantı öncesi May Philadelphia’da Cumhuriyetçi Parti Kongre üyelerinin yıllık toplantısına katılmış, “İçinde bulunduğumuz yeniçağda özel ilişkilerimizi yenilemeliyiz. Dünyayı kendi isteklerimize göre şekillendirmek için başarısız askeri müdahalelere geri dönemeyiz” uyarısında bulunmuştu.
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