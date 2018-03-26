Beyaz Saray'da Bolton çatlağı

ABD’de Dışişleri Bakanlığı’na Mike Pompeo’yu, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na da John Bolton’ı getirerek köklü bir kabine revizyonuna giden Başkan Donald Trump’ın hamleleri kurmaylarını rahatsız etti. İran ve Kuzey Kore’ye karşı diplomasi yerine silahlı mücadeleyi savunan Cumhuriyetçilerin şahin ismi Bolton’ın Trump ekibine dahil olmasından endişe duyan Savunma Bakanı Jim Mattis ile Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin istifa etmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

MATTIS KESTİREMİYOR

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 2019’a kadar Tahran’da rejim değişikliği sözü veren ve Pyongyang’a nükleer bomba atmayı öneren ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi John Bolton’ın Başkan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na getirilmesi Washington yönetiminde çatlağa neden oldu. Gazeteye bilgi veren Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, kararın Mattis’te şok etkisi yarattığını bildirdi. Mattis’in İran’la yapılan nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğunu belirten kaynaklar, “Bakan, temel konularda sertlik yanlısı Bolton ile çalışıp çalışamayacağını kestiremiyor” dedi.

KELLY BIRAKABİLİR

Rex Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılmasının ardından Pentagon’un bir numarasının kabinede yalnız kaldığını vurgulayan NYT, Mattis’in istifa edeceğini savundu. Gazete ayrıca, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin de Bolton seçimini olumlu karşılamadığını kaydetti. Trump kabinesinde İç Güvenlik Bakanı olarak göreve başlayan Kelly, geçen Temmuz ayında ABD Başkanı tarafından Reince Priebus yerine Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirilmişti.