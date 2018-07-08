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Beyaz Saray’da Putin korkusu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek zirve, Beyaz Saray’da endişeye neden oldu. Trump’ın danışmanlarının, Başkan’ın Putin’e taviz vermesinden çekindiği öğrenildi.

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Brüksel’de 11-12 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Atlantik ittifakına ceza kesmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantıdan 4 gün sonra Rusya lideri Vladimir Putin’le yapacağı görüşme Beyaz Saray’da çatlak yarattı. Başkan görüşmeyi iple çektiğini açıklarken, danışmanlarının Trump’ın ‘tarihi bir anlaşma’ uğruna Kırım ve Ukrayna konusunda Putin’e taviz vereceğinden çekindiği öğrenildi.

ANLAŞMA PEŞİNDE

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump’ın müttefiklerinin 16 Temmuz’daki görüşmeyi pek de olumlu bir şekilde beklemediklerini yazdı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, Trump’ın danışmanlarının ABD Başkanı’nın Putin’le yapacağı görüşmede Kırım ve Ukrayna konusunda taviz vermesinden endişe ettiğini söyledi. Başkan’ın siyasete bakışı gereği ‘tarihi ve medyada etkisi yüksek anlaşmalar aradığını’ aktaran kaynaklar, sırf sonuç elde etmek için diplomaside geri adım atılabileceğini kaydetti. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gerçekleştirdiği zirvede anlaşma imzaladıktan sonra Pyongyang’ın nükleer üretimini durdurmadığını hatırlatan kaynaklar, kaygılanan odaklar arasında Batılı devletlerin de yer aldığını ifade etti.

KIRIM’I TANIYABİLİR

NATO üyesi 29 ülkenin liderlerini bir araya getirecek Brüksel’deki zirve öncesi, ABD ile diğer devletler arasında bütçe gerilimi yaşanıyor. Atlantik ittifakını çağ dışı bulan ve üyelerin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesine sinirlenen Trump, NATO’nun Rus tehdidine karşı aldığı önlemleri esnetmekten yana. Bu şekilde mali zarar tablosunu tersine çevirmek isteyen ABD Başkanı’nın Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanıyacağı ve Avrupa’daki Amerikan askeri varlığının azaltacağı dile getiriliyor.

Merkel’den Rusya’ya NATO çağrısı
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO ülkelerinin Rusya ile akla uygun ilişkilerden yana olduğunu söyledi. Gelecek hafta Brüksel’de yapılacak NATO zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Merkel, “Hepimiz eşit seviyede Rusya ile makul ilişkiler istiyoruz. Bundan dolayı Rusya-NATO Konseyi her zaman düzenlenecek” dedi. Alman Başbakan, İttifak’ın kendisini savunması için kararlılık ortaya koyması gerektiğini ifade etti.
 
Trump köşe kapmaca oynayacak
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta yapacağı ilk İngiltere ziyaretinde öfkeli protestoculardan ‘uzak tutulacağı’ duyuruldu. On binlerce İngiliz’in Londra’da Trump’ı protesto etmesi beklenirken, hazırlanan ziyaret planında Başkan’ın kentte pek vakit geçirmeyecek olması dikkat çekti. Resmi makamlardan açıklamaya göre, Trump, Başbakan May ile Londra dışındaki malikanesinde bir araya gelecek, Kraliçe Elizabeth ile de Windsor Şatosu’nda buluşacak. 
 

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