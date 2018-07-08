Beyaz Saray’da Putin korkusu

Brüksel’de 11-12 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Atlantik ittifakına ceza kesmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantıdan 4 gün sonra Rusya lideri Vladimir Putin’le yapacağı görüşme Beyaz Saray’da çatlak yarattı. Başkan görüşmeyi iple çektiğini açıklarken, danışmanlarının Trump’ın ‘tarihi bir anlaşma’ uğruna Kırım ve Ukrayna konusunda Putin’e taviz vereceğinden çekindiği öğrenildi.

ANLAŞMA PEŞİNDE

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump’ın müttefiklerinin 16 Temmuz’daki görüşmeyi pek de olumlu bir şekilde beklemediklerini yazdı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, Trump’ın danışmanlarının ABD Başkanı’nın Putin’le yapacağı görüşmede Kırım ve Ukrayna konusunda taviz vermesinden endişe ettiğini söyledi. Başkan’ın siyasete bakışı gereği ‘tarihi ve medyada etkisi yüksek anlaşmalar aradığını’ aktaran kaynaklar, sırf sonuç elde etmek için diplomaside geri adım atılabileceğini kaydetti. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un gerçekleştirdiği zirvede anlaşma imzaladıktan sonra Pyongyang’ın nükleer üretimini durdurmadığını hatırlatan kaynaklar, kaygılanan odaklar arasında Batılı devletlerin de yer aldığını ifade etti.

KIRIM’I TANIYABİLİR

NATO üyesi 29 ülkenin liderlerini bir araya getirecek Brüksel’deki zirve öncesi, ABD ile diğer devletler arasında bütçe gerilimi yaşanıyor. Atlantik ittifakını çağ dışı bulan ve üyelerin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesine sinirlenen Trump, NATO’nun Rus tehdidine karşı aldığı önlemleri esnetmekten yana. Bu şekilde mali zarar tablosunu tersine çevirmek isteyen ABD Başkanı’nın Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanıyacağı ve Avrupa’daki Amerikan askeri varlığının azaltacağı dile getiriliyor.

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