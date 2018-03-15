Beyaz Saray’da şahinler darbesi

Göreve gelirken aday olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin klasik politikalarını savunan biri gibi görünmeyen ve popülist siyaseti öne çıkaran aykırı bir lider portresi çizen ABD Başkan Donald Trump, 14 ay içerisinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Oval Ofis’te kaldığı süre boyunca ekibinden 20’den fazla üst düzey ismi kaybeden Trump, son olarak Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı da kovarak yerine CIA Şefi Mike Pompeo’yu getirerek Cumhuriyetçilerin ana tehdit olarak gördükleri Tahran ve Moskova’nın dünya siyasetindeki etkisini kırmaya odaklanan şahin kanadına teslim oldu.

POPÜLİZM YENİLDİ

Beyaz Saray’ın aykırı şefi, Ortadoğu’da güçlü ulus devletlerle terörü engellemeyi hedefleyen Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn ve kendini ekonomik milliyetçi olarak tanımlayan ‘popülist’ Başstratejisti Steve Bannon’ın ekipten ayrılmasıyla dış politikadaki kendine özgü modeli yitirdi. Terörle mücadele ve terör örgütü DEAŞ’ın dünyadan temizlenmesi ikinci plana itilirken, Ortadoğu’da İran’ın etkisini kırmaya odaklanan Cumhuriyetçi şahinlerin tezleri yavaş yavaş kabul edildi. Beyaz Saray’da geçen Aralık ayında düzenlediği basın toplantısıyla Körfez ülkeleri ve İsrail’in de desteklediği Moskova-Tahran hattının parçalanmasını önceleyen stratejisine uyumlu isimler hariç Trump ekibinin diplomasi belirleyenlerinin tümü tasfiye edildi. Fırtınadan sadece Evanjelik kimliğiyle tanınan Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail lobisi tarafından desteklenen ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley ve Cumhuriyetçi şahinlerle aynı fikirlere sahip Savunma Bakanı Jim Mattis etkilenmedi.

MCMASTER DA GİDECEK

Pompeo’nun diplomasi şefliğine en çok sevinenler de yine şahin kanadın liderlerinden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, İran’da rejim değişikliği stratejisini raporlaştıran Demokrasiyi Koruma Vakfı (FDD) Başkanı Mark Dubowitz ve ittifakın kalemi Reuel Marc Gerecht oldu. Dış politikanın para-siyaset denklemi Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’e bırakılırken, İsrail’in her dediğinin kabul edildiği stratejiye karşı çıkan Herbert Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın da kovulması gündemde. CNN’e konuşan kaynaklar McMaster’ın görevini kısa süre içinde bırakacak gibi davrandığını bildirirken, Trump’ın bu konuyu da - tıpkı Tillerson’ın kovulmasında olduğu gibi- ani bir tweet’le duyurması mümkün.