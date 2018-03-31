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Beyaz Saray: Görüşmede NATO kapsamında ortak çıkarların ve ikili konularda ortak çalışılması gerekliliğinin altı çizildi

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalara desteğini açıkladı. NATO kapsamında ortak çıkarların ve ikili konularda ortak çalışılması gerekliliğinin altı çizildi." ifadeleri kullanıldı.

 

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