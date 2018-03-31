Beyaz Saray: Görüşmede NATO kapsamında ortak çıkarların ve ikili konularda ortak çalışılması gerekliliğinin altı çizildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalara desteğini açıkladı. NATO kapsamında ortak çıkarların ve ikili konularda ortak çalışılması gerekliliğinin altı çizildi." ifadeleri kullanıldı.