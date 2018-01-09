Beyaz Saray'dan Steve Bannon'a: İğrenç ve anlamsız...

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, "Ulusa hizmet eden başkanın iki çocuğunun yaptıklarını feda edip, birinin ailesinin sorunlarının peşinde olduğunda, bu iğrenç ve anlamsız olur. Bu aşamada Bannon'un hiçbir geri dönüş yolu kaldığına inanmıyorum. Bannon'un bu kitap için yazar Wolff ile çalıştığı çok açık. Başkan, Bannon hakkında dört paragraflık düşüncelerin, onun kendi düşünceleri olduğu konusunda gayet net." açıklamasında bulundu.

Amerikalı gazeteci Michael Wolff tarafından yazılan ve bu suçlamanın da yer aldığı ülkenin gündemi olan kitapta Steve Bannon, kitaba verdiği demeçte, Trump'ın oğlu ve bir grup Rus arasında gerçekleşen görüşmeyi "vatan hainliği" olarak tanımlamıştı.

Ancak Bannon Pazar günü bir açıklama daha yaparak bu sözlerin hedefinin Donald Trump Jr. değil, görüşmede yer alan Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort olduğunu söyleyerek "geç açıklama yaptığı için de pişman" olduğunu ifade etti.

"Benim sözlerimin hedefi, Rusların nasıl hamleler yapabileceği konusunda bilgili olan ve aynı zamanda tecrübeli bir kampanya sorumlusu olan Paul Manafort'tu. Onların ikiyüzlü, kurnaz ve dost olmadıklarını bilmesi gerekiyordu. Tekrarlarsam, o sözlerin hedefi Don Jr. değildi" dedi.(HaberTürk)