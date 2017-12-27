Beyaz Saray’ın bahçesindeki 189 yıllık ağaç kesilecek

Beyaz Saray’ın güney bahçesi bu hafta büyük bir değişime sahne olacak. Beyaz Saray’ın hemen dibinde 1800’lerden beri bulunan ve Beyaz Saray’da başkanların yaşadığı daireye kadar yükselen dev manolya ağacının bu hafta kesilerek kaldırılmasına karar verildi.

Amerika Bülteni'nin haberine göre Beyaz Saray bahçesindeki en yaşlı ağacın kesilmesine, ağacın hastalığı konusunda uzman görüşlerini aldıktan sonra First Lady Melania Trump’ın karar verdiği açıklandı.

Tarihe tanıklık eden ağaç

ABD’nin eki başkanlarından Andrew Jackson, 1828 yılında başkan seçildikten sadece birkaç gün sonra eşi Rachel’in ölmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Beyaz Saray’a bir dul olarak taşınan Andrew Jackson, Beyaz Saray’ın hemen dibine eşinin memleketi olan Tennessee’nin Hermitage kentinden yine eşinin çok sevdiği bir manolya ağacı fidanı getirterek dikti. 1828’den beri Beyaz Saray ile özdeşleşen ağaç bu nedenle ‘Jackson Manolyası’ adıyla anılıyordu.

Jackson Manolyası, 1928 yılından 1998 yılına kadar basılan 20 Amerikan doları banknotlarının üzerinde de yer aldı.