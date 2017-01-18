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Biden: Rusya’nın seçimlere müdahalesi engellenmeli

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında Rusya’nın Avrupa'daki seçim sistemine müdahalesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti.

  • DAVOS (İHA)
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  Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre’nin Davos kasabasında devam ediyor. 100 ülkeden temsilcilerin katıldığı zirvede, ABD’yi Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry temsil ediyor.  Joe Biden, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında Rusya’nın uluslararası liberal düzene tehdit olduğunu ifade etti.  Moskova’nın Avrupa’daki seçimleri etkilemeye çalıştığını dile getiren Biden, Rusya’nın Avrupa’daki seçim sürecine müdahalesinin gelecekte engellenmesi gerektiğini aktardı.  ABD Başkan Yardımcısı, "Bu yıl Avrupa’daki bir çok ülkede seçim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rusya’nın demokratik süreci ele almaya yönelik başka girişimleri beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

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