Bill Gates: Bir salgında 30 milyon insan ölebilir

Bill Gates ve eşinin kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı'nın yayınladığı Goalkeepers adlı sağlık raporunda, 1918'deki grip felaketinin yaklaşık 500 milyon kişiye bulaştığı ve tahminlere göre 50 ila 100 milyon kişinin canına mal olduğunu hatırlatılarak, "Biyoterörizm tehlikesi; nükleer savaş ve küresel ısınma kadar tehlikeli" deniliyor. Teröristlerin ürettiği bir mikropla bir yılda 30 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunan raporda, "Bir sonraki salgın, genetik mühendislik kullanılarak bilgisayarda üretilmiş bir virüs yüzünden olabilir. Bu virüs çiçek hastalığının sentetik bir versiyonu ya da ölümcül ve süper bulaşıcı bir çeşit grip olabilir" ifadesi kullanılıyor.