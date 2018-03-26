Bin Selman ABD için dergi bastırdı

Yeni Krallık adını verdiği dergiye kendi resmini “32 yaşında dünyayı değiştirmek” başlığıyla kapak yapan Selman, ülkesinin 2030 vizyonunu Amerikalılara İngilizce bir yayınla aktardı. Marketlerde dergiyi gören ABD’liler şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirdi.
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