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Bin Selman ABD için dergi bastırdı

ABD turu kapsamında Washington’dan başladığı diplomatik temaslarını ülkenin batısında sürdüren Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Amerikan kamuoyunu etkilemek adına özel bir dergi hazırlattı.

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Yeni Krallık adını verdiği dergiye kendi resmini “32 yaşında dünyayı  değiştirmek” başlığıyla kapak yapan Selman, ülkesinin 2030 vizyonunu Amerikalılara İngilizce bir yayınla aktardı. Marketlerde dergiyi gören ABD’liler şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirdi.

 

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