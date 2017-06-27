Binlerce Bosnalı BM gözetiminde ölüme gönderilmişti

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise büyük bir haksızlığa uğradığını belirterek, “Suçlu oldukları halde, 10 bin Müslüman’ın sorumluluğunu alamayanların kararı bu” şeklinde konuştu. Güvenli bölge ilan edilen ve BM Gücü’ne bağlı Hollandalı askerler tarafından korunan Srebrenitsa’ya yönelik Sırp saldırısı 6 Temmuz 1995 başlamıştı. Daha sonra Hollandalı askerler gelen emir üzerine bölgeyi boşaltıp Sırplara teslim etmiş, öncesinde de 300 Bosnalı erkek Sırplara teslim edilmişti. Dutchbat Komutanı Ton Karremans’ın katliamı yapan Ratko Mladiç ile fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

LAHEY HOLLANDA’YI SREBRENİTSA’DA KISMEN SUÇLU BULDU!

Hollanda’da Lahey Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa’da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin şehit edilmesinden Hollanda hükümetinin “kısmen sorumlu” olduğuna hükmetti. Mahkemede hakim Gepke Dulek, Hollanda askerlerinin 300 Boşnağı askeri kamptan çıkardığını ve bu kişilerin kamptan çıkarılmasıyla ellerinden “hayatta kalma şansının” alındığını bildirdi. Mahkeme ayrıca, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30’unun karşılanacağına karar verdi. Yüzde 30’a gerekçe olarak da “bu kişler, BM sorumluluk alanında kalsalar bile yaşama oranları tahminen yüzde 30’du” denildi. Srebrenitsa Anneleri Derneğinin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa’nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak›ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda›yı kısmen suçlu bulmuştu.