Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Binlerce kişi havalimanlarında Trump’ı protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen yasağının ardından binlerce kişi, ülkenin çeşitli havalimanlarında protesto gösterileri düzenledi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriyelilerin ülkeye girişini durduran ve Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına da 3 aylık vize kısıtlaması getiren kararnameyi imzalamıştı. Trump’ın bu kararına hem siyasi isimlerden hem de vatandaşlardan tepki yağdı. Ülkenin çeşitli havalimanlarında bir araya gelen binlerce kişi, Trump karşıtı sloganlar atarak, göçmenlere yönelik yasağa karşı çıktı. Virginia, Chicago, Dallas, New York, Los Angeles’ta geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. New York’taki John F Kennedy Havalimanı’nda toplanan binlerce kişi, “Yasak yok, duvar yok, herkese sığınma”, “Korku yok, nefret yok, mülteciler hoş geldiniz” sloganları attı. Los Angeles Havalimanı’nda bir araya gelen eylemciler ise, “Onlar gidene kadar gitmeyeceğiz” sloganları attı. Washington Dulles Havalimanı’nda protestocular polise “Avukatlarını görmelerine izin verin” diye seslenirken, Dallas Fort Worth Havalimanı’nda ise “Gitmelerine izin verin” sloganları attılar.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan darbecileri vermiyor

Yunanistan darbecileri vermiyor

Şanlıurfa’da bu yıl da eşekler dondu

Şanlıurfa’da bu yıl da eşekler dondu

Mersin'de fırtına cami yıktı

Mersin'de fırtına cami yıktı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA