Bir çift e-ticaret devi Amazon’u dolandırdı

Dünyanın en büyük online alişveriş sitelerinden biri olan Amazon’nun müşteri memnuniyeti politikası, dolandırılmasına neden oldu. ABD de yaşayan bir çift bu politikanın zafiyetini kullanarak e- ticaret devini tam 1.2 milyon dolar dolandırdı.

Amazonun bozuk ürün politikası gereği, sipariş edilen ürünler bozuk, kırık çıkar veya çalışmadığı şeklinde raporlanırsa ürünü geri göndermeye gerek kalmadan bir yenisi istenebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında Amazon ise kullanıcısına bozuk ürün politikası gereği ürünün hemen yenisini yolluyor.

Polisin tespitlerine göre Indiana’da yaşayan Erin Finan (38) ve Leah Finan (37) isimli çift, sipariş verdikleri ürünler için sürekli sürekli bozuk, kırık veya çalışmıyor şeklinde bahanelerle şirkete rapor göndermiş. Sahte kimliklerle farklı posta kutularına yeni ürünleri isteyen çift, ürünü geri göndermeden yenisini talep etmişler. Bu yöntemi kullanarak GoPro kameraları, Samsung/Apple telefonları, pahalı televizyonlar gibi elektronik cihazları sürekli sipariş eden çift, bozuk diye belirttikleri ürünleri bir üçüncü kişinin vasıtası ile el altından satmayı başarmışlar.

Toplamda 2 milyon dolarlara yakın sipariş vererek Amazonu dolandırmayı başaran çift, paranın 1 milyon dolarını cihazları satan kişiye vermişler.

Hesapta dönen hızlı para akışı ile dikkatleri üzerine çeken çift elektronik eşyaların kontrolü sonucunda yakayı ele verdi.

Mahkemede suçlarını kabul eden çift şimdi 20 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor ve Amazon ise fazladan gönderdiği elektronik cihazların ücretlerini faiziyle beraber 1,218,504 dolar olarak geri istiyor. (Yeni Şafak)