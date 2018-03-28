Filistinlilere 'Mescid-i Aksa'da yoğun katılımlı Cuma namazı' çağrısı

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla boşaltılmasını" istediği Mescid-i Aksa'da bu hafta yoğun katılımlı Cuma namazı kılınması çağrısında bulundu.

Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin dün Mescid-i Aksa'nın kapılarından birine "Cuma günü Aksa'daki Müslümanların çıkarılması ve Yahudi ayinleri yapılması" çağrısının yapıldığı afişler astığını belirtti.

Mescid-i Aksa Hatibi, şunları kaydetti:

"Kudüs'e ulaşma imkanı olan tüm Filistinlilere, İsrail polisinin Yahudi bayramları bahanesiyle uyguladığı tüm kısıtlamalara rağmen Mescid-i Aksa'ya gelerek Cuma namazını burada kılmaları çağrısında bulunuyoruz."

Şeyh Sabri ayrıca Müslümanların, başta Cuma günleri olmak üzere yılın tüm günlerini Mescid-i Aksa'yı imar ve ihya etmek için fırsat bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Fanatik Yahudilerin "Mescid-i Aksa'yı boşaltın" çağrısı

İsrailli fanatik Yahudiler dün sabah İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarına astıkları afişlerde, Hamursuz Bayramı (Pesah) münasebetiyle Cuma sabahı kurban merasimi yapacakları için Müslümanlara, Mescid-i Aksa'yı boşaltmaları" çağrısında bulunmuştu.

Mescid-i Aksa'dan Tapınak Tepesi olarak bahsedilen afişte, sözde dini gerekçeler öne sürülerek, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu için Pesah'ta Tapınak Tepesi'nin boşaltılması gerekir." sözleriyle Müslümanların, 30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Aksa'yı terk etmesi istenmişti.

İbrani takvimine göre "nisan ayı" başlangıcı sayılan ve içinde Pesah Bayramı'nın da olduğu bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Fanatik Yahudiler, önceki gün de Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından söz konusu ihlallere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir ki bu bölge İslami vakıftır ve sadece Müslümanlara aittir." ifadelerine yer verilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.