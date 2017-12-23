Birleşik Arap Emirlikleri Güney Yemen'de bağımsızlık ilan edecek
Yemen Güney Geçici Konseyi Aden'de Ulusal Meclis kurarak bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanıyor.
- star.com.tr
Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Yemen Güney Geçici Konseyi (STC) Aden'de Ulusal Meclis kuracağını açıkladı.
Ulusal Meclis'in kurulması durumunda General al Zubaidi'nin önderliğinde Güney Yemen'de bağımsız bir devlet kurulmuş olacak.
2015 yılının mart ayında Yemen Cumhurbaşkanı Hadi Mansur'un davetiyle Arap Koalisyonu'nun bir parçası olan Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'e girerek İran destekli Husilere karşı müdahaleye başlamıştı.
2017 yılı itibariyle Arap Koalisyonu'nun Yemen'deki hedeflerinin aksine hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Yemen'den ayrılmak isteyen STC'yi desteklemeye başladı.
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