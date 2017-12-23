Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Güney Yemen'de bağımsızlık ilan edecek

Yemen Güney Geçici Konseyi Aden'de Ulusal Meclis kurarak bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanıyor.

  • star.com.tr
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Yemen Güney Geçici Konseyi (STC) Aden'de Ulusal Meclis kuracağını açıkladı.
 
Ulusal Meclis'in kurulması durumunda General al Zubaidi'nin önderliğinde Güney Yemen'de bağımsız bir devlet kurulmuş olacak.
 
2015 yılının mart ayında Yemen Cumhurbaşkanı Hadi Mansur'un davetiyle Arap Koalisyonu'nun bir parçası olan Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'e girerek İran destekli Husilere karşı müdahaleye başlamıştı. 
 
2017 yılı itibariyle Arap Koalisyonu'nun Yemen'deki hedeflerinin aksine hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Yemen'den ayrılmak isteyen STC'yi desteklemeye başladı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA