Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a protesto notası verdi

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'na bağlı, Hukuk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdurrahman el-Avdi, İran'ın Abu Dabi maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, "İran'ın Yemen'de meşruiyet karşıtı milislere yasa dışı yollarla silah tedarik ettiği gerekçesiyle" protesto notası verdi.

Milislere yasa dışı yollarla silah tedarikinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu kapsamdaki bağlayıcı maddelerini ihlal ettiği ve Yemen'in egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu kaydeden Avdi, bu durumun, çatışmayı körüklediğini söyledi.

Avdi, BMGK'nın bu bağlamdaki 2216 sayılı kararının açık olduğunu vurgulayarak, "Yemen'de aralarında insansız hava araçlarının olduğu İran'a ait silahlar, son zamanlarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından hedef alındı. İran'ın silah tedariki, bu bağlamdaki uluslararası kararları açık şekilde ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

Yemen hükümetinin talebiyle oluşturulan BAE'nin içerisinde bulunduğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana ülkede operasyonlar düzenliyor. BAE hava kuvvetleri, geçen cumartesi, Yemen'in batısındaki el-Muha bölgesinde İran'a ait bir insansız hava aracını vurmuştu.