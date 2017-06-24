Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar'a yeni tehdit
Katar krizine ilişkin konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi.
Körfez'de devam eden Katar krizine ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Enver Gargash'tan flaş bir açıklama geldi.
Al Arabiya'ya konuşan Enver Gargash, Katar'a iletilen taleplerin Doha merkezli Al Jazeera tarafından yayınlanmasını hatırlatıp, "Arabulucuların Katar krizini çözme ihtimali, taleplerin medyaya sızdırılmasıyla tehlikeye atıldı" dedi.
"YOLLAR AYRILIR" TEHDİDİ
Gargash, Katar'ın Arap ülkelerinden gelen talepleri kabul etmemesinin alternatifinin "tansiyonun artması değil yolların ayrılması" olacağını söyledi. (Sabah)
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