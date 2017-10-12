Reuters'ın Birleşik Arap Emirlikleri devlet ajansı WAM'ın resmi twitter hesabından yapılan bir paylaşıma dayandırdığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Kore'deki diplomatik misyonlarını sona erdirdi. habere göre ayrıca, Kuzey Kore vatandaşlarının ve şirketlerinin de vize işlemleri durduruldu.