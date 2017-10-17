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Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçağı düştü!

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir savaş uçağının, Yemen'de düşmesi sonucu uçağın pilotlarının hayatını kaybettiği bildirildi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan BAE'ye ait uçak Yemen'de düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen uçağın pilotları Binbaşı Ali Said Seyf el-Mismari ve Üsteğmen Bedr Yahya Muhammed el-Meraşide hayatını kaybetti.

Öte yandan, ismini vermek istemeyen bir kaynak, BAE'ye ait Apache tipi uçağın, Yemen'in kuzeyindeki Saade iline bağlı El-Buka beldesi sınırlarına düştüğünü ifade etti.

BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, 22 Nisan'da da "Umuda Dönüş" ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri olarak biliniyor.

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