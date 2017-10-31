İngiltere'yi sarsan cinsel taciz iddiası: 6 bakan ve 50 milletvekilinin adı geçiyor

İngiliz "The Sun" gazetesinin bugünkü manşetine taşıdığı haberde, Fallon'un "bir radyo sunucusunun dizlerine dokunduğunu" itiraf ettiğine yer verildi.

Kabinedeki 6 bakanın isminin karıştığı cinsel taciz iddialarını haberinde detaylandıran gazete, 15 yıl önce gerçekleşen olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca kadın sunucunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiğini yazdı.

Gazetedeki haberin ardından radyo sunucusu Julia Hartley-Brewer yaptığı açıklamada, olayın 2002'de yaşandığını ve bundan dolayı da "kimsenin üzüntü ya da sıkıntı yaşamadığını" vurguladı. Açıklamasında, kendisini cinsel taciz kurbanı olarak görmediğinin altını çizen Hartley-Brewer, bakanın elini sürekli dizlerine koymasının ardından, "Sakince ve kibarca ona bunu bir daha bunu yapmamasını ve yapması halinde ise yüzünü yumruklayacağımı söyledim. O da elini çekti ve konu böylece kapandı." dedi.

Fallon'un ofisinden yapılan açıklamada da, "Fallon, 15 yıl önce yaşanan olaya ilişkin özür diledi. Hem Julia hem de kendisi bu konuyu kapanmış olarak görüyorlar." ifadesi kullanıldı.

Times gazetesi de kabinedeki bazı bakanların, adlarının karıştığı cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevlerinden alınabileceği iddiasını manşetine taşıdı. Habere göre, cinsel tacizle suçlanan Muhafazakar Partili milletvekili sayısı 45’i bulurken, ana muhalefetteki İşçi Partisinden de 5 milletvekili hakkında benzer iddialar mevcut.

İş yerlerinde cinsel tacizle mücadele yönünde kampanya yürüten gruplar, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'e, Parlamentodaki cinsel taciz iddialarına yönelik toplu soruşturma başlatması çağrısında bulunuyor.

May dün, cinsel taciz iddialarının gündemde geniş yer bulmasının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow'a gönderdiği mektupta, milletvekillerinin davranışlarından endişe duyan Parlamento çalışanlarının şikayetlerini aktarabileceği bağımsız bir platform kurmasını talep etmişti.

Cinsel taciz olaylarının artık daha fazla tolere edilmeyeceğinin altını çizen May, ülkedeki diğer siyasi parti liderlerine yaptığı çağrıda da cinsel tacizleri önleme hedefli mevcut uygulamaların sıkılaştırılmasına destek istemişti.

İngiliz basını hafta sonunda, May hükümetinde görev yapan Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Garnier'in sekreterine cinsel oyuncaklar satın aldırdığını ve uygunsuz bir dil kullandığını yazmıştı. Hakkındaki iddiaların doğru olduğunu açıklayan Garnier hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ada basını ayrıca, Galler'den Sorumlu eski Devlet Bakanı Stephen Crabb'in de 2013 yılında Parlamentodaki bir iş için mülakata gelen genç bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.