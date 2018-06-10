Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 'Gazze' için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak, BM Genel Kurulunun Arap ülkelerinin talebi üzerine Gazze Şeridi'nde durumu tartışmak için "acil toplanma" kararı aldığını açıkladı.

Öte yandan Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleri tarafından yapılan katliamları kınadı.

Mansur, “Arap ülkeler temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Genel Kurulu Başkanından Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlamaya yönelik bir karar tasarısını görüşmek üzere acil bir oturum düzenlemesini istedi" dedi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıldönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.