Birleşmiş Milletler, Türkiye'yi Suriye anayasa komisyonu görüşmelerine davet etti Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, İran, Rusya ve Türkiye'yi Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin görüşme yapmak üzere Cenevre'ye davet etti.