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Birleşmiş Milletler, Türkiye'yi Suriye anayasa komisyonu görüşmelerine davet etti

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura, İran, Rusya ve Türkiye'yi Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin görüşme yapmak üzere Cenevre'ye davet etti.

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Reuters haber ajansının Birleşmiş Milletler sözcüsüne dayandırdğı haberinde, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura İran, Rusya ve Türkiye'yi Suriye konusunda görüşme yapmak üzere Cenevre'ye davet ettiği belirtildi. 
 
Zirve 11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
 
Zirvenin ana konusu ise Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonda kimlerin yer alacağının belirlenmesine ve komisyonun içeriğine son şeklinin verilmesine ilişkin olacak.

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