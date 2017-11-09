Birleşmiş Milletler: Yemen ablukası kaldırılmazsa dünyanın en büyük kıtlığı yaşanacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suudi Arabistan'ın tüm hava ve deniz limanlarını kapatarak Yemen'e uyguladığı abluka kaldırılmazsa ülkede dünyanın en büyük kıtlığının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'den Riyad'a füze fırlatılmasının ardından Suudi Arabistan'ın Yemen'de hava ve deniz limanlarını kapatması ve BM'nin yardım uçuşları dahil insani yardım operasyonlarının bloke edilmesi üzerine İsveç'in talebiyle ülkedeki insani durumu görüşmek üzere toplandı.

BMGK'daki kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lowcock, Suudi Arabistan'a yapılan füze saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı ablukayı ise derhal kaldırması çağrısında bulunan Lowcock, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri birtakım önlemler aldı ve Yemen'deki hava ve deniz limanlarını kapattı. Abluka kaldırılmazsa Yemen'de kıtlık yaşanacak ve bu kıtlık Güney Sudan'da on binlerce kişiyi etkileyen kıtlık gibi ya da Somali'de 2011 yılında 250 bin kişinin ölümüne neden olan kıtlık gibi olmayacak. Dünyanın son yıllarda gördüğü milyonlarca kişiyi etkileyecek en büyük kıtlık yaşanacak."

Yemen'de sürekli yaşanan çocuk ölümlerine dikkati çeken Lowcock, "Yemen'de 9 yaşında Nora isimli bir kız çocuğu ile tanıştım, 11 kilogram; bu iki yaşında bir çocuğun olması gerektiği ağırlık. İnsanlar kıtlık nedeniyle soğuk algınlığından bile hayatını kaybediyor." dedi.

BMGK'daki toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İsveç'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Carl Skau ise Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerden birinin yaşandığını ve 7 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu vurguladı.

Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Skau, ülkede kolera vakalarının ise bir milyona ulaştığını, 21 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

İngiltere ve Fransa da Yemen'e insani yardımların önündeki bütün engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.