Birleşmiş Milletler, Yemen'deki limanların ticari ithalata açılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick bugün başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, Husilerin kontrolündeki limanları işaret ederek, ülkedeki limanların ticari ithalata açılması gerektiğini belirtti.

BM çalışanlarının Sana'yı terk ettiğine dair iddiaları yalanlayan McGoldrick, Yemen'deki BM ekibine 20 personel daha takviye edileceğini dile getirdi.

McGoldrick, Yemen'de devam eden çatışmalar sebebiyle insani durumun kötüye gitmesi konusunda endişeleri olduğunu da vurgulayadı. BM'li yetkili, ülkedeki gıda krizinin "dünyadaki en büyük gıda krizi" olduğuna dikkati çekti.