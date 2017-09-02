BM 2 ay içinde DEAŞ'ın mağlup edileceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, kanlı terör örgütü DEAŞ'ın ekim ayının sonuna kadar yenilmesini beklediğini söyledi. Özel temsilci, DEAŞ'on yıkılmasının ardından Suriye'de adil ve özgür bir seçimin yapılması için uluslararası toplumun baskı uygulaması gerektiğini aktardı.

De Mistura, BBC'ye verdiği radyo röportajında "Benim fikrimi soracak olursanız yaşananlar bu savaşın sonunun başlangıcı gibi gözüküyor. Bunun aynı zamanda barışın başlangıcı olduğundan emin olmak zorundayız. Sorunun baş gösterdiği nokta tam da burası" dedi. De Mistura; Rakka, Deyrizor ve İdlib'in henüz istikrara kavuşmaktan uzak olduğunu da sözlerine ekledi.

DEYRİZOR 3 YILDIR DEAŞ KUŞATMASI ALTINDA

BM Temsilcisi, uluslararası toplumun hükümeti müzakere masasına oturmaya zorlaması durumunda bir yıl içinde seçimlerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu da söyledi. Deyrizor kenti üç yılı aşkın bir süredir DEAŞ kuşatması altında. Bu durum Birleşmiş Milletler'i halkın ihtiyaçlarını karşılamak için masraflı bir yöntem olan havadan yardıma zorluyor.

De Mistura "Suriye hükümeti ve Rusların, bu ay sonuna kadar ya da en geç Ekim başına kadar kenti özgürleştirmeleri oldukça muhtemel" ifadesini kullandı.

BM temsilcisine göre, savaşın sona ermesi yeterli değil, önemli olan savaşı istikrarı sürdürebilecek şekilde bitirmek.