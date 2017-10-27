Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM'den, Esed'e kimyasal silah suçlaması

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan ortak soruşturma misyonu (JIM), 4 Nisan 2017'de İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısının, Suriye rejimince gerçekleştirildiğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan ortak soruşturma misyonu (JIM), 4 Nisan 2017'de İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısının, Suriye rejimince gerçekleştirildiğini açıkladı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ataşehir'de bir gökdelende yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ataşehir'de bir gökdelende yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Van'da bir ilk! 75 yaşındaki dede cennet hurması yetiştirdi

Van'da bir ilk! 75 yaşındaki dede cennet hurması yetiştirdi

Fatih Sultan Mehmet 28 günde Trabzon'u fethetti

Fatih Sultan Mehmet 28 günde Trabzon'u fethetti

Bu hayalet fotoğrafları dehşete düşürdü!

Bu hayalet fotoğrafları dehşete düşürdü!

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

BM açıkladı: Saldırıyı Esed yaptı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA