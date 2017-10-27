BM'den, Esed'e kimyasal silah suçlaması
BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan ortak soruşturma misyonu (JIM), 4 Nisan 2017'de İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısının, Suriye rejimince gerçekleştirildiğini açıkladı.
- AA
BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan ortak soruşturma misyonu (JIM), 4 Nisan 2017'de İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısının, Suriye rejimince gerçekleştirildiğini açıkladı.
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