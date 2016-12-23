BM: Akdeniz'de bu yıl 5 binin üzerinde sığınmacı hayatını kaybetti
BM, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada dün yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğunu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığını bildirdi
- AA
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