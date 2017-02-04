BM: Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar insanlığa karşı suç

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Myanmar'daki Arakan Müslümanlarının durumuna ilişkin olarak rapor yayımlandı. Raporda, Myanmar güvenlik güçlerinin burada yaşayanlara karşı kitlesel katliam ve toplu tecavüzler gerçekleştirdiği bildirildi. Ekim ayından beri Müslüman köylerinin yakıldığı vurgulandı.Eylemlerin insanlığa karşı suçun yanı sıra muhtemelen etnik temizlik suçunu da oluşturduğu kaydedildi. Rapora göre; tanık ifadeleri aracılığıyla "bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların öldürülmesi; kaçan insanlara ateş açılması; köylerin tamamıyla yakılması; kitlesel gözaltıların yapılması; sistematik biçimde toplu tecavüz ve cinsel şiddet gerçekleştirilmesi; gıda ve gıda kaynaklarının kasten imha edilmesi" suçlarının işlendiği doğrulandı.

KOMİSER: ZULÜM DAYANILMAZ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zayid El Hüseyin, rapora ilaveten yayımladığı açıklamada, "Arakan çocuklarının maruz bırakıldığı kahredici zulüm dayanılmaz" ifadesini kullandı. Raporda ayrıca, Myanmar ordusunca 9 Ekim'de hudut karakollarına saldırıların ardından Arakan Eyaleti'nde güvenlik operasyonu başlatılmasından bu yana 66 bin kişinin Bangladeş'e kaçtığına işaret edildi. 'Alan temizleme harekatı' adı altında yürütülen operasyonların muhtemelen yüzlerce ölümle sonuçlandığına, bu ölümlerin bir bölümünün helikopterle köylere ateş açılması ve el bombaları bırakılması neticesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.