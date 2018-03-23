BM: Doğu Guta'da korkunç şeyler oluyor

Birleşmiş Milletlerden (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin beldesinde bir sığınağa düzenlenen saldırıda 37 sivilin yanarak hayatını kaybetmesine ilişkin, "Doğu Guta'da bazı korkunç şeyler oluyor." açıklaması yapıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Doğu Guta'dan sivillere yönelik bombardıman ve her türlü yasa dışı silahların kullanıldığına dair kendilerine sürekli bilgi akışı geldiğini söyledi.

Laerke, "Doğu Guta'da dün Esed rejimi ve destekçilerinin sivillerin sığınağına napalm bombası atıp, 37 sivilin yanarak katledilmesine yönelik elinizdeki bilgiler nelerdir. Bu konudaki en büyük tepkiniz nedir?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Doğu Guta kuşatılmış bir bölge ve buraya engelsiz ve bağımsız erişim iznimiz olmadığı için BM olarak bu bilgiyi teyit edemiyoruz. Bize gelen bu yöndeki bilgilerin doğru olmadığını düşünmek için de bir nedenimiz yok. Doğu Guta'da bazı korkunç şeyler oluyor. Ama Doğu Guta'ya gidip bu olanları görme kabiliyetimiz yok. Bununla beraber, bölgeden kaçan on binlerce sivile yardımcı olma noktasında bir şeyler yapabiliyoruz."

Doğu Gutu'dan kaçmayı başaran sivillerin "korkunç ruh haline" şahit olduklarını belirten Laerke, "Fiziksel olarak berbat durumdalar, travma geçiriyorlar, açlar, susuzlar ve aylarca hatta yıllarca tıbbi tedavi almaları engellenmiş." ifadelerini kullandı.

Aynı soruya cevap veren, BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmasından dolayı alarma geçtiğini ve BM Güvenlik Konseyine bu sorunu çözme çağrısında bulunduğunu anımsattı.

İdlib'de 17 çocuk yaşamını yitirdi

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcülerinden Marixie Mercado ise İdlib'de hafta başında UNICEF'in destek verdiği bir okula yapılan saldırıda 17 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mercado, İdlib'de yaklaşık 1 milyon çocuğun tırmanan şiddetin içinde yaşadığına dikkati çekerek, Suriye'de iç savaş başladığından bugüne 300'den fazla eğitim kurumunun saldırıya uğradığını kaydetti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamada, dün Doğu Guta'nın Arbin beldesinde sivillerin saklandığı bir sığınağa savaş uçaklarının yakıcı "napalm" bombası saldırısı sonucu 37 sivilin yanarak hayatını kaybettiği bildirilmişti.