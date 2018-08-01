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BM Dünya Gıda Programı: 8 milyon Yemenli açlık çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 8 milyon Yemenlinin açlık çektiğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemendeki savaşın dünyanın en büyük açlık krizine neden olduğunu, 18 milyon Yemenlinin bir sonraki yiyecekleri yemeğin nereden gelecek bilmezken, 8 milyon Yemenlinin ise açlık çektiğini açıkladı.

 WTP, Yemendeki çatışmalar yüzünden her yıl 1 milyondan fazla insanın açlığa sürüklendiğini, 22 milyon insanın ise acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

WFP, Yemen'in milyonlarca insana yaşam alanı olan Hudeyde şehrinde yaşanan çatışmalardan özellikle endişe duyduğunu bildirdi. WFP'nin yaptığı açıklamada Hudeyde ve uzak bölgelerde yaşanan çatışmaların artması acil gıda ve yardıma muhtaç 1,1 milyon insanın yerlerini terk etmesine yol açabileceği ifade edildi.

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