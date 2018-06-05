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BM Genel Kurulu 73. dönem başkanlığına Espinosa seçildi

Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa, BM Genel Kurulu 73. dönem başkanı oldu.

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Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa, 18 Eylül'de başlayacak 73. dönem BM Genel KuruluBaşkanlığına seçildi.

BM üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunun 73. dönem yönetimi için seçim yapıldı.

BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, başkanlık için Ekvador Dışişleri Bakanı Espinosa ve Honduras'ın BM Daimi Temsilcisi Mary Elizabeth Flores Flake yarıştı.

BM Genel Kurulunda yapılan seçimde 128 ülkenin desteğini alan Ekvador Dışişleri Bakanı Espinosa bu göreve getirildi. Honduras'ın BM Daimi Temsilcisi ise 62 oy aldı.

BM Genel Kurulu dönem başkanlığına seçilen 4. kadın olan Espinosa, 18 Eylül'de görevi devralacak ve 2019 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. BM'nin bütçesini de kontrol eden Genel Kurulda BM Güvenlik Konseyi kararları gibi yasal bağlayıcılığı olmasa da uluslararası toplumun genel olarak düşüncesini yansıtan kararlar da alınıyor.

Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.

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