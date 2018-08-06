BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: BM nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edecek

Haq, günlük basın brifinginde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından bugün devreye giren yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı diplomatik bir başarı olarak gördüğünü belirten Haq, ''BM nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edecek ve Genel Sekreter bütün hükümetleri bu anlaşmayı desteklemeye teşvik ediyor.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. 90 günlük sürenin bugün dolmasıyla birlikte nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ilk aşaması bugün uygulamaya konuldu.