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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarri: Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarri, 'Irak'ın üniter yapısı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz.' dedi.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Irak'ın üniter yapısı, egemenlikve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını söyledi.

Dujarric, basın brifinginde yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan referandumu ve sonuçlarını yakından takip ettiklerini, tüm taraflara ihtiyaç halinde yardım sunabileceklerini belirtti.

"Irak'ın üniter yapısı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz." ifadesini kullanan Dujarric, bununla hem Irak hükümetinin hem de IKBY'nin halkın korunması konusunda verdikleri sözlerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

İki tarafın da itidal ve sükunet çağrısı yaptığını, BM'nin de bu çağrıya katıldığını dile getiren Dujarric, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) Irak'ın tamamında insani yardım, kalkınma, insan hakları ve siyasi konularda çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

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