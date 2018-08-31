BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Genel Sekreter Antonio Guterres raporu oldukça ciddiye alıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun Arakan raporunu ciddiye aldığını söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde söz konusu rapora ilişkin BM'nin tepkisinin ne olacağı sorusuna, "Genel Sekreter (Guterres) raporu oldukça ciddiye alıyor. BM'ye üye tüm devletler de bu raporu ciddiye almalı. Raporun İnsan Hakları Komisyonuna sunulmasını dört gözle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

BM'nin Myanmar'daki kalkınma ve azınlık hakları gibi mevzulara eğildiğini söyleyen Dujarric, "Ama bizim bugüne kadar Myanmar'a atadığımız tüm temsilciler insan hakları konusunda çalışmalar yaptı. BM bu konuda çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur." ifadesine yer verilmişti.