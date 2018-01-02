BM Genel Sekreteri Guterres: Alarm seviyesini kırmızıya çıkarıyorum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl konuşmasında dünyayı 2018 yılında bekleyen tehlikelere dikkat çekti.

Guterres, Dünya’nın, iklim değişikliği, nükleer tehlike, giderek artan sosyal eşitsizlik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi giderek daha da büyüyen pek çok sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyerek Dünya için kırmızı alarm uyarısında bulundu.

“Milliyetçilik, yabancı düşmanlığı yükselişte”

Uyarıyı başta, Soğuk Savaş Dönemi’nden bu yana hiç olmadığı kadar artan nükleer silah endişesine ve artan krizlere dayandıran Guterres, “İklim değişikliği bizden çok daha hızlı ilerliyor, milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı yükselişte.” şeklinde konuştu.

“Sorunlar ancak birlik olarak aşılır”

Sosyal eşitsizliklerin arttığına ve korkunç insan hakları ihlallerinin yaşandığına değinen Genel Sekreter, çözüm için dayanışmanın vazgeçilmezliğine vurgu yaptı.

Guterres, “Krizleri aşabilir, nefreti yenebilir ve herkesçe paylaşılan ortak değerleri savunabiliriz. Ancak bunu sadece birlikte yapabiliriz. Geleceğimiz buna bağlı." sözleriyle dünya liderlerine çağrıda bulundu. [Kaynak: TRT Haber]