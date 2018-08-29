BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyada savaşlar ve arabuluculuk artık daha karmaşık hale geliyor

BMGK'de "Uluslarası Barış ve Güvenliğin Sürdürülmesi: Çatışmalarda arabuluculuk ve barışçıl çözümler" oturumunda konuşan Guterres, "Dünyada savaşlar ve arabuluculuk artık daha karmaşık hale geliyor. Dünyada yıllarca, hatta on yıllarca süren çatışmalar kalkınmayı geri bırakıyor ve fırsatları engelliyor. Kapsamlı barış anlaşmaları daha zor ve kısa ömürlü hale geliyor. Siyasi irade zayıflıyor, uluslarası dikkatler kayboluyor." dedi.

Dünyanın birçok yerinde durumun kötü olduğunu söyleyen Guterres, bu sorunlarla baş etmenin ve benzeri eğilimlerin üstesinden gelmenin BM’nin gücü içinde olduğunu vurguladı.

Guterres, şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden görevimin başlangıcından beri, temel önceliklerimden biri barış için diplomasi atağı oldu. Sürekli olarak vurguladığım gibi, (çatışmaları) önleyici tedbirleri önceliğimiz yapmalıyız. Bu tedbirler, arabuluculuk, barış inşası ve sürdürülebilir kalkınma yatırımlarını da içermelidir. Arabuluculuk için mevcut imkanları ve kapasiteleri bir araya getirirken cesur ve yaratıcı olmalıyız. ”

Guterres, BM’nin arabulucuk için çeşitli metodlar kullandığını, özel temsilciler gibi resmi kanalların dışında bölgelerdeki yerel temsilciler, kadınların ve gençlerin de dahil olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

BMGK'nin çatışmaların çözümünde merkezi bir rolü olduğuna dikkati çeken Guterres, "Bu konsey birlik olduğunda, arabuluculuk çabaları dahil daha etkili oluruz. Konsey birlik sağlayamadığında çabalarımız sonuçsuz kalır. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarmak ve iyileştirmek adına arabuluculuğu daha etkin bir şekilde kullanma taahhüdü için çağrıda buluyorum." diye konuştu.