BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs'ta çözümü bulmak çok çok zor Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ada'daki soruna çözüm bulunabilmesi için yapılacak daha çok iş olduğunu belirterek, 'Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor.' dedi.