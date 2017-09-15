BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin 15 Eylül'deki balistik füze denemesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Kuzey Kore'nin 6. nükleer denmesinin hemen ardından yeniden balistik füze denediğini vurgulayarak bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık ihlali olduğunu bildirdi.

Guterres, Kuzey Kore'ye uluslararası yükümlülüklerine uyarak bu faaliyetlere son verme ve diyalog kanallarının tekrar açılması için çaba sarf etme çağrısı yaptı.

Açıklamada Genel Sekreterin gelecek hafta gerçekleşecek BM Zirvesi'nde bu konuyu ilgili taraflarla ele alacağı ifade edildi.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle bugün acil olarak toplanacak BM Güvenlik Konseyi kapalı oturumda konuyu görüşecek.

Kuzey Kore'nin 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından BMGK pazrtesi günü Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya karar vermişti.

Kuzey Kore ise BMGK'nın son ekonomik yaptırımlarına sert tepki vererek, Japonya'yı "batırmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmiş ve bu sabah yeni bir balistik füze denemesi yapmıştı.