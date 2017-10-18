BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer anlaşma gerekli ve muhafaza edilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran nükleer anlaşmasının gerekli ve muhafaza edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Guterres, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal edip etmediği yönünde bir soru üzerine Guterres, anlaşmaya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporun gerçekle örtüştüğünü belirterek, "Nükleer anlaşma gerekli ve muhafaza edilmesi çok önemli." dedi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ilave barış gücü talebi

Genel Sekreter Guterres, Orta Afrika Cumhuriyet'indeki şiddet olaylarına da değinerek, bu ülkeye yapacağı ziyaret öncesi BMGK'dan ülkedeki barış gücü askerlerinin sayısının artırılması talebinde bulundu.

Bu yılın başından beri ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 600 bine ulaştığına ve komşu ülkelere sığınanların sayısının ise 500 bini geçtiğine dikkati çeken Guterres, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde her dört kişiden birinin evlerini terketmek zorunda kaldığını söyledi.

ABD karşı

ABD yönetimi, barış gücü operasyonlarına harcanan paranın azaltılması gerektiğini savunuyor. BM'nin yıllık 7,9 milyar doları bulan 16 BM barış gücü misyonunun bütçesinin yüzde 28,5'ini ABD sağlıyor.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Müslüman Seleka silahlı grupları arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen seneki devlet başkanlığı seçiminin ardından siyasi kriz sona erse de ülkede zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.