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BM Genel Sekreteri Guterres: Savaşlarda çocuklara yönelik ürkütücü ihlaller küresel utanç kaynağıdır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş ve çatışma ortamlarında 'çocuklara travma yaşatılarak gelecek nesle ihanet edildiğini' belirterek, 'çocukların maruz kaldığı ürkütücü ihlallerin küresel bir utanç kaynağı' olduğunu söyledi.

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Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) çatışma ortamlarında çocuklar konusunun ele alındığı toplantıda, savaş ve silahlı çatışmalarda çocukların karşı karşıya kaldığı ihlallere dikkati çekti.

Kız ve erkek çocuklarının silahlı gruplar tarafından intihar bombacısı olmaya zorlandığını, zorla silah altına alındıklarını ve işlemeye zorlandıkları suçlardan sorumlu tutulduklarını anlatan Guterres, çatışmalarda tarafların çocukların hayatını kurtaran insani yardımları engellediğini ifade etti.

- "En fazla çocuk ölümü Afganistan'da"

Guterres, çatışmalarda en fazla çocuk kaybının Afganistan'da yaşandığını, Suriye ve Somali'de savaşmaya zorlanan çocukların sayısında iki kat artış gözlendiğini, çocuklara yönelik en fazla cinsel istismar ve şiddetin ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya ve Güney Sudan'da görüldüğünü bildirdi.

Çatışmalar nedeniyle dünya genelinde 10 milyonlarca çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Guterres, "savaş ve çatışma ortamlarında çocukların maruz kaldığı ürkütücü ihlallerin küresel utanç kaynağı" olduğunu kaydetti.

Çatışma ortamlarındaki çocukların korunması çağrısında bulunan Guterres, "çocuklara travma yaşatmanın gelecek nesle ihanet" olduğunun altını çizdi.

 

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